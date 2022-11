Si no se usan bien, apps terminan rastreando personas, no el COVID-19: Carolina Botero

En diálogo con BLU Radio, Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, a propósito de la aplicación 'GABO' en Bogotá, dijo que de nada sirve que una institución rastree los datos de una persona, si no se usan adecuadamente para luchar contra el COVID-19.

“Se despliega una solución tecnológica, sin ninguna evidencia y ni siquiera una advertencia. Genera tantas dudas que crea un nivel de paranoia”, dijo.

En ese sentido manifestó que no es claro si las aplicaciones que se están usando en todo el mundo ayudan a combatir la enfermedad, porque, enfatizó, simplemente "son un ensayo".

“Nadie sabe si son buenas o no ni para qué. Por tanto, es necesario que sean una ayuda para lo que ya existe. Debe entenderse cómo se encaja en el plan epidemiológico. De nada sirve rastrear síntomas, si no hay la capacidad para hacer test. Terminas no vigilando una enfermedad, sino personas”, indicó.

Añadió que el caso de CoronaApp lleva tres meses y aún se desconoce si funciona en la lucha contra el COVID-19.

“Básicamente, lo que nos dice que hace es el rastreo de síntomas, pero tiene funcionalidades para hacer rastreo digital de contactos”, indicó.

En el caso de ‘Medellín me cuida’ era un formulario web y no tiene posibilidades de localización individual.

“En el caso de Bogotá se parece al formulario de Medellín, pero también es app para Android”, dijo.

El pronunciamiento de Botero se dio en medio de la polémica que generó el uso de la plataforma ‘Bogotá cuidadora’, la plataforma de registro, monitoreo e información que los bogotanos deben descargar para reportar con detalle, entre otros, sus desplazamientos para movilizarse durante el aislamiento.

