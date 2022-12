Si no son Lostiquetesmasbaratos.com entonces no deberá llamarse así: SIC

El superintendente de Industria y Comercio encargado, Felipe Serrano, explicó el alcance de la decisión en la que decreta una medida cautelar judicial contra Casa del turismo Colombia S.A.S. y Global bussines solution S.A.S., firmas propietarias de la página web lostiquetesmasbaratos.com, donde le ordena que no se anuncie en el mercado usando la expresión “los tiquetes más baratos” mientras los tiquetes aéreos que se ofrezcan en dicha página web, no sean los de más bajo precio en el mercado colombiano.



“La Superintendencia encontró que son varios los casos en los cuales los tiquetes de otros competidores son más baratos en el mercado que los que ofrecen en la página web ‘Lostiquetesmasbaratos.com’”, manifestó (Lea también: Lostiquetesmasbaratos.com no siempre son los más económicos: SuperIndustria ).



En ese sentido, enfatizó que solo si lostiquetesmasbaratos.com tiene los pasajes más económicos, podrá mantener ese nombre, si no, deberá modificarlo.



“Si la página web ofrece los tiquetes más baratos en todos los casos, en ese evento no tendrá ningún problema. Si algún usuario encuentra que hay unos tiquetes que son más baratos pero otros que no, habrá un incumplimiento de la medida cautelar”, agregó Serrano (Lea también: Pasajes de avión en Colombia son de los menos costosos en la región: Atac ).



Según el superintendente (e), si el portal de tiquetes aéreos incumple, se le podrán multas sucesivas de hasta 5 salarios mínimos legales mensuales.



Incluso, la Superintendencia podrá ordenar el cierre de la página si ve que no está cumpliendo con lo ordenado.