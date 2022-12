Si paras están libres, ¿por qué tendríamos que encarcelar a empresarios?: Gaviria

“Si no fuimos capaces de meter a la cárcel a los paramilitares que confesaron delitos de lesa humanidad, ¿a quién se le ocurre que van a condenar a cárcel a un empresario o a un general? Eso es una cosa que no tiene cómo ocurrir”, expresó.



Agregó que lo que no puede pasar “fue lo que sucedió en la ley de Justicia y Paz” – de la que dijo: “Diseñaron una ley solo para beneficiar a los jefes paras. Cuando llegaba un parlamentario acusado se iba 40 años para la cárcel. Eso es una desproporción”.



Al respecto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dijo que no debería haber preocupación entre los empresarios por la posibilidad de que algunos sean juzgados por el Tribunal Especial de Paz.



“Si hay alguna preocupación y creo que deberían estar preocupados. La verdad es que debe haber un ambiente claro para que todos los colombianos tengamos la tranquilidad de que el Tribunal Especial va a funcionar bien”, expresó.

Publicidad