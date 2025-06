Si se cae consulta no queda otro mecanismo que el pueblo pida Constituyente: Petro

En entrevista con CNN, el presidente Gustavo Petro aseguró que si la Corte tumba la convocatoria a la Consulta Popular el pueblo en elecciones pedirá “masivamente” la Asamblea Nacional Constituyente.

“Si se cae en la Corte, se recogerán 8 millones de firmas para presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces no queda otro mecanismo que el pueblo en elecciones masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí porque para esa época ya estaré terminando mi mandato”, dijo

Esto se suma a sus declaraciones ayer en las que planteó una asamblea como uno de los instrumentos para que el pueblo se pronuncie. Esto a pesar de que el ministro del interior, Armando Benedetti, había hace días descartado completamente esa posibilidad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025. Foto: AFP

“No, eso está descartado, vamos por la consulta y los derechos de los trabajadores”, respondió el jefe de la cartera política el 26 de mayo ante la posibilidad de acudir a esto.

Sobre el atentado al senador Miguel Uribe, el presidente Gustavo Petro aseguró: “El menor llegó vestido con chaqueta, celular y no aparece, es decir ahí había más gente. La marca de la ropa proviene del valle del Cauca y encima hay rumores que indican que una oficina dio la orden de conseguir dos muchachos menores de edad que supieran manejar bien el arma”.