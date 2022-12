Si supiéramos que había niños, no tomamos esa decisión: general Nicacio Martínez

Durante la presentación del informe de desplazamiento forzado a familiares de integrantes del Ejército en medio del conflicto, el general Nicacio Martínez se refirió a la operación dirigida contra alias ‘Gildardo El Cucho’ en San Vicente del Caguán, donde murieron al menos 8 menores de edad.

El comandante del Ejército aseguró que la fuerza pública tenía información de la estructura que tenía el cabecilla de las disidencias en Caquetá, más no la presencia de menores de edad y esa arista hubiera provocado una decisión diferente.

"Siempre nosotros hacemos la protección a aquellas personas que lo requieren, la decisión hubiera sido otra", dijo el comandante del Ejército.

"En este caso que no se tenía el conocimiento (de menores de edad) se tomaron esas decisiones, seguramente no se hubiera tomado porque no podemos agredir menores de edad", señaló el oficial.

Cabe recordar que el general Luis Fernando Navarro, en entrevista con Mañanas BLU, dijo sobre este operativo que en medio de una operación es difícil determinar si un niño en un grupo armado es víctima o guerrillero.

