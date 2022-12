Si un congresista de Farc es condenado, deberá salir del Congreso: MinInterior

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, estuvo en Mañanas BLU de Blu Radio para hablar sobre la votación de la ley de Jurisdicción Especial de Paz y la polémica que se ha dado alrededor de la misma.



El jefe de la cartera política aseguró que con la rebelión de Cambio Radical las fuerzas en el Congreso no son las mismas, pero se ha logrado “la aprobación de más de 110 artículos de los 160 que componen el proyecto de ley”.



En ese sentido, se mostró confiado en que este miércoles se logre la aprobación final de la iniciativa.



“Todo lo hemos aprobado con la ausencia de Cambio Radical, hemos contado con el apoyo de los senadores y representantes conservadores, de los liberales, de los del Partido de la U y de algunos que, aún sin ser de la coalición del Gobierno, (Alianza Verde, Polo Democrático y Opción Ciudadana) nos han venido acompañando y hemos logrado las mayorías que exige la Constitución”, añadió.



La idea es que este miércoles se voten los artículos sobre los cuales el fiscal Néstor Humberto Martínez planteó proposiciones.



“Vamos a buscar fórmulas de entendimiento con el fiscal general y aspiramos a llegar a las comisiones conjuntas y poder sacar adelante el articulado”, agregó.



Sobre los derechos políticos a los responsables de delitos graves de las Farc, uno de los principales puntos de controversia en el Congreso, el ministro aseguró que sí habrá restricción a los condenados.



“Las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden afectar derechos políticos, luego quien asume el compromiso de comparecer ante la JEP no tiene por qué ver afectado su derecho político”, enfatizó.



Sin embargo, explicó, el acto legislativo plantea que si alguien no cuenta la verdad, se expone a una sanción ordinaria al interior de la JEP, que implica privación de la libertad, por lo que no podría físicamente ejercer su derecho político.



Puso la hipótesis de los miembros de las Farc que se conviertan en congresistas, y si llegan a ser condenados por la JEP, deberán entregar la curul y pagar la pena.



“No hay lugar a que exista el Congreso por cárcel. Esas penas alternativas entre 5 y 8 años son penas de privación de libertad, luego a quien se le imponga una sanción y sea congresista, lo que va a ocurrir es que no podrá seguir siendo congresista”, finalizó.



