Sicarios asesinaron al comandante de Bomberos de Arauquita: esto se sabe

Una nueva víctima deja la violencia en el departamento de Arauca. La noche de este sábado, sicarios asesinaron a disparos a Juan Carlos Agudelo Herrera, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Arauquita.

De acuerdo a versiones preliminares, el homicidio ocurrió en la calle del Cacao, diagonal a su casa de habitación, en el barrio El Araguaney.

La muerte fue confirmada por el gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez Prada, quien fue alcalde de dicho municipio. “Tristeza y rechazo rotundo por el vil asesinato”, escribió el mandatario, quien describió a la víctima como “amigo incondicional”.

Sicarios asesinaron al comandante de Bomberos de Arauquita

También desde la Alcaldía de Arauquita condenaron el crimen y abogaron porque “este territorio no merece seguir viviendo en medio de la violencia y el miedo”.



Se conoció que Agudelo había sido candidato a la Alcaldía del municipio de Arauquita por el partido Dignidad y Compromiso.

El departamento de Arauca está en una continua difícil situación de violencia por cuenta de las acciones criminales del ELN y las disidencias de las Farc.