Siete años de tortura: embajador Muñoz contó historia de maleta con cocaína; fue absuelto

La Corte Suprema confirmó este martes que absolvió al embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz , del delito de narcotráfico. Según se determinó, la Fiscalía no logró demostrar que pretendía comercializar 346 gramos de cocaína hallados en su maleta en un caso que se remonta a 2018.

El embajador Muñoz estaba vinculado a un proceso judicial luego de que policías e investigadores encontraran la droga en una maleta que transportaba en el aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín.

Sin embargo, la Corte decidió "absolver" al diplomático, quien en el momento de los hechos era representante a la Cámara, "del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes", según un boletín.

La Fiscalía había pedido al alto tribunal una pena de nueve a 11 años de prisión para Muñoz, pero los magistrados consideraron que el ente investigador "omitió toda referencia fáctica y probatoria dirigida a evidenciar que el excongresista pretendía" comercializar la sustancia.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el embajador Muñoz contó que “fueron casi siete años de una tortura” que “nadie se imagina sino el que la sufre”.

“He luchado por la verdad, he denunciado la corrupción en mi municipio, en Bello, que me adoptó como hijo. Tomé un pensamiento diferente (…) Me hicieron atentados, un montón de cosas”, recordó sobre su vida en la política.

Esta es la historia

El 31 de mayo de 2018, policías del aeropuerto encontraron en el equipaje de Muñoz una bolsa que contenía 146 gramos de "una sustancia derivada de cocaína". Pasó en la primera vuelta presidencial, cuando viajó a Bogotá y, de regreso a Medellín dos días después, un policía lo detuvo.

“Me convoca un señor policía para una requisa y me lleva para un sitio y encuentran 146 gramos de cocaína en mi bolso, que lo llevaba desde Bogotá a Medellín”, narró en Blu Radio.

Droga incautada al senador electo Leon Fredy Muñoz.

En una revisión posterior en enero de 2020, investigadores encontraron otros 200 gramos de cocaína en uno de los bolsillos, según los documentos de la Corte Suprema.

“Lo delicado de esto es que me encuentran 143 gramos de cocaína ese día, pero un año y medio después de que ese bolso lo tuvo la Fiscalía, pasó por Bogotá y Medellín para una inspección, encuentran 200 gramos más, o sea, ¿cómo es eso?”, añadió.

Muñoz fue liberado pocos días después de su captura y luego se posesionó como legislador para el periodo 2018-2022. Luego de la llegada a la Presidencia de Petro, en agosto de 2022, fue nombrado embajador en Nicaragua.

El tribunal tomó el caso por tratarse de un "alto funcionario".

Muñoz, quien aseguró que fue víctima de un montaje, es cercano al presidente Gustavo Petro desde hace varios años, en los que juntos denunciaron nexos de la política con el paramilitarismo.

Incluso, Petro sostuvo que terceros pusieron la cocaína en la maleta de su embajador "para vengarse".

"Hoy la Corte Suprema de Justicia ha declarado inocente a León Fredy Muñoz, víctima de un entrampamiento", celebró el mandatario en la red social X.

El embajador Muñoz recalcó que irá hasta las "ultimas consecuencias" para conocer quién le puso la droga en su maleta aquella vez, quién pagó y quién ordenó eso.

Conocí a León Fredy Muñoz hace muchos años, cuando casi no teníamos a nadie en Antioquia; su hermana Teresa y él me ayudaron a comenzar la dura tarea de forjar mi movimiento en el Valle de Aburrá



Yo luchaba contra el paramilitarismo y sus relaciones con la política desde el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024