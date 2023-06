Armando Benedetti sigue como embajador, ¿qué hay detrás de esa decisión del Gobierno Petro?

El reciente anuncio de que Armando Benedetti continuará como embajador en Venezuela ha generado sorpresa y polémica en el ámbito político colombiano. Esta decisión, tomada por el Gobierno de Gustavo Petro, ha dejado a muchos ciudadanos preguntándose qué hay detrás de esta determinación y cuáles son las implicaciones que conlleva.

El escándalo en el que se vio involucrado Benedetti y la exjefa de gabinete de Gustavo Petro , Laura Sarabia , fue el motivo inicial de su separación de sus cargos. El caso incluía interceptaciones telefónicas ilegales, pruebas de polígrafo y hasta el suicidio de un policía de la Presidencia. Ante esta situación, Petro anunció públicamente la renuncia de Benedetti y Sarabia.

Sin embargo, la entrega efectiva del cargo por parte de Benedetti no se realizó en la fecha prevista. La Cancillería colombiana emitió un decreto en el que se extiende la fecha de aceptación de la renuncia hasta el 19 de julio, dando lugar a especulaciones sobre los motivos detrás de esta prórroga.

En el debate en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se plantearon diferentes teorías para buscar una explicación a la decisión de mantener a Benedetti como embajador en Caracas.

Una de ellas sugiere que el Gobierno Petro estaría protegiendo al exsenador debido a la información comprometedora que podría poseer. Las grabaciones filtradas, en las que Benedetti menciona la posibilidad de delatar a personas involucradas en el caso, han generado sospechas.

“Yo estoy cerquita de la suspicacia de Felipe en el sentido de que pareciera que el gobierno quiere proteger al embajador Benedetti. No me parece, digamos, que tenga una explicación razonable que después de todo lo que haya pasado se le prorrogue su permanencia en Caracas. Me parece, incluso imaginaría yo que el gobierno de Maduro debería estar molesto”, opinó el panelista Héctor Riveros.

Otra teoría planteada durante el debate sugiere que la prórroga de funciones de Benedetti estaría relacionada con sus problemas judiciales. Se menciona la posibilidad de que Benedetti esté buscando resolver sus casos pendientes y que, al hacerlo, pueda asegurarse un futuro político dentro del gobierno de Petro o incluso en otro cargo ministerial.

El papel del canciller Álvaro Leiva también fue objeto de críticas. Su negativa inicial a cumplir la orden de Petro de extender el período de Benedetti y su posterior participación en el proceso han generado cuestionamientos sobre su liderazgo y autoridad como cabeza de las relaciones exteriores colombianas.

“Estando en Alemania hace unos días, el presidente Petro dio la orden de extenderle el periodo en Alemania al embajador Benedetti. Leiva se negó a cumplir esa orden. Convencieron a Leyva de que había que extenderle el periodo. Y Leyva dijo, yo cómo le voy a extender el periodo si yo salí en público a decir que Benedetti era un drogadicto y que ya le habíamos aceptado la renuncia. Entonces ahí es cuando buscan la fórmula. Como Leiva no está en Colombia, está actuando como embajador encargado el secretario general José Antonio Salazar, Como canciller encargado.(…) Entonces aprovechan eso. Para que Leiva no quede tan mal como de todas formas está quedando”, reveló Néstor Morales, director de Mañanas Blu.

Además, la falta de comunicación y coordinación entre Benedetti y su reemplazo, Milton Rengifo, plantea interrogantes sobre la efectividad de la transición y el desempeño de las funciones diplomáticas. A pesar de que Benedetti no ha estado desempeñando activamente su rol como embajador en los últimos meses, la extensión de su período genera incertidumbre sobre el manejo de los asuntos consulares y la relación con Venezuela.

Es importante destacar que, por ahora, solo son especulaciones, dado que la falta de claridad en torno a la situación de Benedetti y la forma en que se ha desarrollado este episodio contribuyen a alimentar las suposiciones y dudas de la opinión pública.

“Todo este episodio tan lleno de confusiones que solo da lugar a preguntas, tomado en el contexto de esas grabaciones, yo creo que hasta el más imparcial de los observadores lo deja con una pregunta que es ¿qué es lo que sabe Armando Benedetti? O ¿qué es lo que tiene en su poder o en sus manos Armando Benedetti que tan fácilmente puede, digámoslo, manipular o hacer primar su voluntad sobre el gobierno? Si es que la cosa es que necesita tiempo para resolver sus problemas y todo eso, entonces me da mucha pena porque sé que en el gobierno se molestan mucho con estas especulaciones. Pero las cosas que hacen y la manera como las hacen solamente pueden dar lugar a este tipo de suspicacias”, opinó Andrés Mejía.

Vea el debate en Mañanas Blu:

