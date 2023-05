Sigue polémica por viaje de la vicepresidenta, Francia Márquez, a África: esto se sabe

La vicepresidenta Francia Márquez viaja a África con una comitiva de cerca de 60 personas. Un viaje del que poco se conoce porque no se ha revelado aun la agenda ni la comitiva completa.

Diferentes sectores se pronunciaron sobre la gira que emprenderá la funcionaria al continente africano. Algunos argumentan que los costos del viaje son elevados, mientras que otros defienden la gira. El debate se dio en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid, por el Centro Democrático, habló sobre el viaje de la vicepresidenta y resaltó que el debate está lejos de ser una discusión basada en el racismo.

“No nos van a arrinconar ni a silenciar porque nos hagan este tipo de calificativos. Una persona que se ha dicho es un símbolo de reivindicación y de no privilegios, no puede simplemente decir que no importa que el combustible valga 1.700 millones de pesos solo para este recorrido”, indicó el congresista.

Por su parte, Dorina Hernández, representante a la Cámara y, quien hace parte de la comitiva que acompañará a la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano, habló de la agenda y los objetivos de esta misión.

Finalmente, Jerónimo Delgado, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, se refirió a la gira de la vicepresidenta y resaltó la importancia de este viaje para tender puentes de cooperación con este continente.

“África es un territorio que ha estado olvidado de la política exterior colombiana y creo que si hay un viaje que está justificado en términos de política exterior es este. Se ha dicho “¿ Por qué vamos a África? No tienen nada que aportarnos” y no puedo estar más en desacuerdo; estamos hablando de un continente ha integrado la zona de libre comercio más grande del mundo. Es decir, el África de hoy, no es el que tenemos en el imaginario. Es hora de que empecemos a mirar a África con ojos mucho más serios, en términos de empezar a identificar cuáles son las potencialidades a partir de lo que produce Colombia, y no estamos hablando únicamente de materias primas y alimentos”, enfatizó.

Lo cierto es que ya es un hecho que la vicepresidenta Francia Márquez viajará este miércoles, 10 de mayo, rumbo a Sudáfrica, el primer destino de los tres países que visitará en África. Allí se reunirá con autoridades diplomáticas y comerciales con el fin de fortalecer los lazos con Colombia.

