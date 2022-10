“Sinceramente creo que me apresuré”: Gral. Guatibonza sobre falso explosivo

El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó por qué se originó el malentendido de un supuesto explosivo instalado cerca a la casa del periodista Felipe Zuleta,el pasado viernes. (Lea acá también: “El mismo general Guatibonza me dijo que era un explosivo”: Felipe Zuleta )

El general manifestó que hubo alerta hasta que vieron el video, en donde se observa que trabajadores de la ETB olvidaron un maletín en la zona.

“Cuando fui a hablar con el señor Zuleta le dije que el técnico me había dicho que había un kilo de anfo, pero tras ver el video le notifiqué el malentendido”, contó el uniformado. (Escuche Policía se contradice y finalmente descarta que hubiera explosivo en Bogotá )

“La parte buena fue la reacción oportuna de la Policía, la parte mal fue que se causó mucha zozobra. El general Palomino me dijo una cosa muy sabia: es mejor que usted salga y diga que se equivocó a que diga mentiras, y eso fue lo que hice. Actué de buena fe, mi afán fue que no hubiera ningún explosivo contra la cuidad. Sinceramente creo que me apresuré”, expresó el general.