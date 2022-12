Sindicalistas aseguran que atentado en Cartagena era contra directivo de Sutimac

Sin embargo, Otoniel Ramírez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción (Sutimac), asegura que este atentado sería contra el presidente del sindicato en Cartagena, Manuel Fernández, quien en los últimos meses ha recibido amenazas.



“Se han recibido amenazas contra él por vía escrita y por teléfono, en este hecho en donde incursionan personas armadas a la sede, nosotros no podemos catalogar esto como un atraco pues hubo disparos, inclusive el escolta de Manuel Fernández resultó herido, no puede ser que ese día una persona haya escogido, la hora y ese día para atracar a alguien que no tiene bienes de valor”, dijo Ramírez.

Este no es el único hecho que se ha presentado con este sindicato, en diciembre del año pasado otro líder sindical de Sutimac fue asesinado en Turbaco, Bolívar; sin embargo, la investigación de las autoridades señaló que fue un robo armado. (Lea además: Capturan a presunto implicado en ataque a sede sindical en Cartagena )



“Es extraño que se nos venga amenazando, incluso asesinando a dirigentes sindicales, nosotros vemos esto como una nueva modalidad de persecución y ataque a la dirigencia sindical, es decir, una nueva metodología para hacer aparecer los asesinatos y las amenazas como si fuera un atraco”, agregó Ramírez.



Por eso, el dirigente sindical aseguró que ya le están solicitando una reunión a la Ministra de Trabajo, Clara López, para presentarle la situación que enfrentan los sindicalistas, que para ellos podría tratarse de una nueva modalidad de ataque.