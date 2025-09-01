Sintrenal advierte paro nacional indefinido en el sector educativo: ¿por qué?

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal) anunció que del 8 al 12 de septiembre llevará a cabo una toma pacífica de Bogotá, que incluirá el cierre del Ministerio de Educación Nacional y jornadas de protesta en las Secretarías de Educación de las 97 entidades territoriales certificadas. Asimismo, se implementará un plan tortuga en más de 7.500 instituciones educativas públicas del país.

La decisión fue comunicada a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, en la que el sindicato advirtió que, de no resolverse sus peticiones durante las jornadas programadas, se procederá a convocar un paro nacional indefinido con el cierre total de las instituciones educativas.

Sintrenal argumentó que la movilización responde al incumplimiento de acuerdos laborales y al desconocimiento de derechos prestacionales consolidados y adquiridos. Entre las principales exigencias se encuentran el pago de deudas laborales pendientes desde hace más de diez años, el reconocimiento de fallos judiciales a favor del sindicato, la atención a trabajadores afectados por sobrecarga laboral y el respeto a garantías en procesos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Carta abierta a Presidente de la República @petrogustavo sobre cumplimiento de acuerdos laborales y violacion a derechos laborales y prestacionales de personal administrativo de Educacion x @Mineducacion @MintrabajoCol @SenadoGovCo @infopresidencia @MinInterior @consejodeestad3 pic.twitter.com/18rjVacmOh — SINTRENAL Nacional (@SintrenalN) September 1, 2025

De acuerdo con el comunicado, la decisión fue adoptada por la Junta Nacional, los presidentes de las 30 subdirectivas departamentales y la Asamblea Nacional de delegados de la organización, que reiteraron el uso del derecho constitucional a la protesta.

El sindicato pidió una reunión directa con el presidente de la República y el ministro de Educación para buscar una solución de fondo a sus reclamos, señalando que no aceptarán negociaciones con funcionarios de mandos medios.