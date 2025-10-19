Sociedad Interamericana de Prensa pide a Petro frenar ataques contra medios

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó una resolución en la que solicita al presidente Gustavo Petro cesar sus constantes ataques y la estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación críticos de su gestión.

Según la organización, el mandatario ha mantenido un discurso hostil que presenta a la prensa como opositora o responsable de los problemas del país, lo que ha derivado en un ambiente adverso para el ejercicio periodístico.

La SIP advirtió que los mensajes ofensivos del presidente, replicados por funcionarios y amplificados en redes sociales, aumentan los riesgos y las agresiones contra comunicadores en Colombia.

En la resolución, aprobada durante la 81.ª Asamblea General, la entidad señaló que este tipo de retórica puede interpretarse como una apología de la violencia, ya que fomenta la polarización y la intolerancia social.



Asimismo, la SIP instó al Gobierno a garantizar la independencia de los medios públicos, de manera que representen la pluralidad de voces y perspectivas del país. También pidió evitar cualquier tipo de favoritismo o restricción hacia medios y periodistas por sus líneas editoriales u opiniones, con el fin de salvaguardar la libertad de prensa y asegurar condiciones equitativas para todos los comunicadores.

