Sofía Petro cuestiona polémicos nombramientos de su padre: “Algunas veces es muy hombre”

La hija del presidente Gustavo Petro , aseguró que no está de acuerdo con los recientes nombramientos de su padre (Diego Cancino, Armando Benedetti, Daniel Mendoza y otros) y que se lo ha expresado directamente.

“Estoy en desacuerdo con muchos nombramientos, creo que hay un discurso de violencia contra la mujer, que el Gobierno tiene que hacer más esfuerzo para rechazarlo y mandar el mensaje coherentemente con los nombramientos”, indicó Sofía Petro, hija del mandatario.

La hija del mandatario también reconoció "desaciertos" del Gobierno en materia de género. Y aseguró que está de acuerdo con las críticas de los colectivos feministas a los recientes y muy cuestionados nombramientos del Gobierno Petro de personas con señalamientos relacionados con violencia contra las mujeres.

En esta entrevista le preguntaron directamente por los nombramientos de Armando Benedetti, Diego Cancino y Daniel Mendoza y hasta Holman Morris, la respuesta de Sofía Petro fue que estaba de acuerdo con todas las críticas de colectivos feministas hacia estos, y señaló que lo ha manifestado a su padre, que aunque la escucha sigue siendo “muy hombre”, por ello no entiende algunas cosas.

“Nuestro chat está lleno. Tenemos debates muy amplios sobre estos temas. Por ejemplo, cuando en su gabinete se rompió la paridad de género, yo fui la primera en decirle: “Oye, te tengo en la mira”. Él se ríe. Esa vez me dijo que solo era por una persona, pero le respondí: “No, eso no se puede”. Me contesta siempre y trata de explicarme por qué hace las cosas así o asá. Él va aprendiendo de esos errores. Sé que a muchas personas esto les decepcionará porque quisieran que él ya tuviera claro muchísimas cosas que nosotras, en esta generación, sabemos. Lo cierto es que hay muchas cosas que él ha aprendido, otras que le faltan, y muchas que probablemente ya no aprenderá”, dijo.