Solamente nos queda decir Sí a la paz votando No al Plebiscito: Uribe

El Centro Democrático en cabeza del senador Álvaro Uribe lanzó oficialmente la campaña por el NO al el plebiscito por la paz y aseguró que este mecanismo es ilegítimo por bajar el umbral y solo tener una sola pregunta.

“Solamente nos queda la opción de decir Sí a la paz votando No al Plebiscito. Es una reacción de coraje de la sicología colectiva que considera que el Plebiscito trae una paz de corta vida, con riesgos de derogación, como en El Salvador, cuyo proceso fue respaldado de manera unánime en la Comunidad Internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual la ley de impunidad total de 1993 cayó hace pocas semanas”, dijo Uribe. (Vea también: Uribismo anunciará hoy que hará campaña por el NO en Plebiscito por la Paz ).

“Es una reacción de coraje de quienes sin opciones debemos votar No al ilegítimo Plebiscito. Ilegítimo porque solamente trae una pregunta y baja el umbral del 50% al 13%, con la disculpa que será por una sola vez y con el precedente de que después harán algo parecido para el ELN, las bandas criminales o cualquier invento dictatorial. Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz, pero rechazan la impunidad”, agregó el expresidente.

Uribe rechazó las penas que tendrían que pagar quienes hagan parte de este proceso y aseguró que hay quienes están a favor de que los líderes guerrilleros no paguen un solo día de cárcel.

“Decían mis contradictores que ocho años de cárcel a los paramilitares era muy poco, tenían razón, sin embargo hoy muchos defienden cero cárcel para la Farc. No hay teoría política ni interpretación sociológica capaz de demostrar que las masacres de los unos son buenas y malas las de los otros”, dijo Uribe.

"Emprendemos la campaña por el no al Plebiscito porque con la impunidad no muere el odio sino que nacen más violencias, porque estas niegan a las víctimas el derecho a la no repetición de la tragedia; porque la Farc con sus delitos premiados, justificados y sin arrepentimiento, impide a muchos colombianos sentir el alivio espiritual del perdón", señaló.