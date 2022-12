Soldado denuncia abuso de autoridad por parte de dos policías

Al negarse a entregar los documentos, el soldado Julio Washington Perea fue agredido por los uniformados al norte de Bogotá.

Perea afirmó que iba con la sudadera del Ejército cuando los uniformados motorizados lo trataron de “rata” y lo agredieron al negarse a entregar la cédula. “No pudo quitarme la cédula, se bajó de la moto, me cogió del cuello, intentó asfixiarme, me tiró al piso y me pateó en la cara”, relató el joven.

“Cuando me puse de pie me decían que fuera con ellos al cementerio”, agregó Perea, quien no alcanzó a tomar el nombre de los policías pero sí el número de la motocicleta en la que se transportaban.

El dispensario del Ejército le dio 5 días de incapacidad y Medicina Legal 10 días al soldado Perea, quien ya presentó las denuncias ante los organismos de control.

Desde la dirección de la Policía se anuncia una investigación formal por la golpiza ocurrida el sábado pasado y se espera un pronunciamiento del director de la institución, José Roberto León Riaño.