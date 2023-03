La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque , mencionada en los chats entre Day Vásquez y Nicolás Petro, dijo en Blu Radio que nunca ha tenido cercanía con el hijo del presidente y aclaró que, pese a que sí se reunió con él, no lo hizo buscar algún tipo de arreglo.

“Aplicamos un criterio de ser una administración de puertas abiertas. Diariamente recibimos, políticos y actores sociales de todas las orillas políticas”, explicó la funcionaria en Mañanas Blu.

En ese sentido, Rusinque dijo que en la reunión que sostuvo con el hijo del presidente, en la que también estuvo el abogado Miguel Ángel del Río, no se habló de cupos ni de cuotas políticas en la entidad que ella dirige.

“Yo recibo nuevamente a diputados, gobernadores, alcaldes. En Prosperidad Social solo se recibía a políticos de determinada orilla política. Aquí la pregunta sería: ‘¿Por qué tenía que cerrarle las puertas al hijo del presidente si es un actor político allá en su región?”, explicó.

Rusinque dijo que cada nombramiento en Prosperidad Social se hace por mérito y no por acuerdos políticos: “El presidente Petro, en donde me vea haciendo eso, me pide el cargo, porque eso es lo que vinimos a combatir.

Asimismo, la directora del organismo agregó que en la reunión no le pidió puestos de ningún tipo y mucho menos le pasó hojas de vida.

“Hablamos de la región del Caribe, de las problemáticas que tenemos en el Caribe y di si íbamos a tener una orientación particular para esta región, afectada por la ola invernal y la pobreza”, puntualizó Rusinque agregó, quien finalmente dijo que Petro deberá dar las respectivas explicaciones a la justicia.