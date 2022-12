Son elecciones en dictadura: María Corina Machado

La diputada venezolana María Corina Machado se mostró en desacuerdo con la presencia de Unasur como misión de observación de la contienda electoral de este 6 de diciembre.



Machado asegura que esta organización se “ha echado encima una gran responsabilidad” al asumir este reto. (Vea además: Nicolás Maduro: en la calle nosotros somos candela con burundanga )



“Unasur ha aceptado ser la única misión electoral, No le han dado el tiempo, no tiene los recursos humanos y no tiene acceso a la información además tiene un moral”, dijo la diputada.



“Eso es una atrocidad, un Gobierno que sabe que un 85 por ciento de la población clama por un cambio político, todos lo sabemos (…) esto es elecciones en dictadura”, agregó la líder venezolana.



“Esto es mucho más de la elección de una Asamblea Nacional, lo que está en juego para Venezuela es enorme en términos de la estabilidad, de la paz, de la región”, señaló la diputada.



Así mismo, criticó las amenazas del presidente Nicolás Maduro sobre no aceptar un eventual triunfo de la oposición el 6 de diciembre y aprovechó para descartar una posible guerra civil sea cual sea el resultado. “No creo que Maduro tenga la capacidad de convocar al algo así”, agregó.



“Los ciudadanos creemos y practicamos la democracia y usamos el voto como un acto de rebeldía”, dijo Machado que como única solución para lograr un “acompañamiento transparente” en estas elecciones, propuso un gran acompañamiento ciudadano.



“La solución es una amplia presencia de ciudadanos, los venezolanos tenemos una amplia obligación intransferible y hay que hacerlo, defender con civismo y firmeza nuestros votos y para eso es necesaria la presencia de periodistas, parlamentarios y expresidentes”, concluyó Machado