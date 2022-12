“Soy inocente”: odontólogo de Aida Merlano se quiebra en entrevista con Mañanas BLU

El odontólogo de la prófuga excongresista Aida Merlano, Javier Guillermo Cely, señaló, en diálogo con Mañanas BLU, que no se encuentra “nada bien” porque ha tenido que pasar por horas complicadas tras la fuga de la excongresista en el consultorio del norte de Bogotá.

“Es muy duro cómo en unos segundos a una persona con valores y principios le puede cambiar la vida como me cambió”, dijo el profesional de la salud dental, que este martes recuperó su libertad tras 3 días detenido.

“Tengo que dar gracias a Dios, quien me dio fuerza en estos momentos tan difíciles. Gracias a mi familia, que fue un pilar y a unos grandes amigos que estuvieron a mi lado en estos momentos tan difíciles”, indicó Cely.

“A mí me juzgaron, me condenaron. Fue muy difícil prender el televisor y ver que la noticia es el odontólogo, eso me acabó la vida”, agregó.

El profesional insistió que no conoce a Aida Merlano y que el día de la fuga, era la segunda vez que la veía. “A la señora Merlano era la segunda vez que la veía. Yo nunca había tenido contacto con ella”, subrayó.

Asimismo, precisó que el dueño del consultorio, el doctor Mauricio Arango, conoce a Merlano hace un tiempo porque era su ortodoncista y fue el mismo Arango quien le pidió le ayudara a atender en aquel lugar.

“Ese no es mi consultorio. Yo llevaba trabajando en la clínica del doctor Mauricio Arango aproximadamente mes y medio. Yo solo atiendo pacientes ahí y soy inocente”, dijo, entre lágrimas, el odontólogo.

“La vida a mí me dio un giro de 180 grados. Yo estaba totalmente concentrado en lo que tenía que realizar, que era el diseño de sonrisa, sabiendo que la señora llevaba dos tratamientos que no le habían gustado. Yo tenía que estar totalmente seguro de que lo que yo iba a hacer la iba a dejar satisfecha”, expresó.

En ese sentido, fue enfático en mencionar que Merlano solo era una paciente más, que debía atender, sin importar sus condiciones y el lugar en el que se encontraba.

Confesó, totalmente conmovido, que ha estado en shock desde lo sucedido y que si no fuese por el apoyo de sus hijos y su familia, estaría en una clínica psiquiátrica.

“Soy una persona inocente y a mí me condenaron sin saber la verdad de esto (…) Me condenaron por absolutamente todo. Tengo tres hijos y ellos siempre han creído porque conocen a su papá. Si no fuera por ese apoyo estaría en una clínica psiquiátrica”, añadió Cely.

Preguntado las razones por las que abrazó a Aida Merlano, condenada por delitos electorales en las pasadas elecciones, Cely explicó que para él eso es completamente normal porque su trabajo ayuda a la persona y hay siempre una conexión con sus pacientes.

“Yo me devolví al lugar de los hechos cuando me enteré de la fuga para ver en qué podía ayudar (…) En mi caso sí es normal abrazar a los pacientes porque lo que yo hago ayuda a muchas personas”, expresó.

Finalmente, el dentista declaró que era la primera vez que veía a los hijos de Merlano, que no los conocía y que durante el procedimiento estético jamás cruzó palabra con ellos o con su madre.

*Escuche la entrevista completa con el odontólogo Javier Cely:

