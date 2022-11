“Soy un candidato de unidad, no un fanático”: Gilberto Tobón Sanín luego de reunión con Uribe

En las últimas horas, en las redes sociales se generó un gran revuelo por cuenta del encuentro que sostuvieron el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y el abogado y profesor universitario Gilberto Tobón Sanín. La reunión a la que también asistió el senador Andrés Guerra fue confirmada por el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Respetuosa reunión con el dr Gilberto Tobón, conversamos sobre el futuro de Medellín pic.twitter.com/YG7IxQABB9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

En diálogo con BLU Radio, el catedrático y quien aspirará en las elecciones del próximo año a la Alcaldía de Medellín explicó los alcances del encuentro con el líder del Centro Democrático.

Publicidad

“Hablamos de la situación de la ciudad que presenta serias deficiencias en la actual administración de Daniel Quintero. Aquí las calles están rotas, las comunas están muy abandonadas, hay problemas de movilidad gravísimos, la ciudad más contaminada del país es Medellín. Empresas Públicas de Medellín es una empresa muy importante y está prácticamente secuestrada. El alcalde hace politiquería y tiene bodegas para atacar uno y calumniar. En fin, es un rosario de defectos y abandonos de los que conversamos”, dijo.

Tobón Sanín confirmó que sí se discutió el panorama electoral del próximo año y lo importante que era lograr una administración sana de unidad y de cambio. Frente a la posibilidad de que el expresidente Uribe respalde su aspiración en la capital antioqueña, el catedrático afirmó que ese escenario aún no está contemplado, pero no lo descartó.

“No necesariamente. Se conversó inicialmente cuál era mi idea de la ciudad, cuál es la idea de él, hay puntos de coincidencia obviamente, pero de ese punto no trató la reunión”, agregó.

A los ataques que ha recibido en redes sociales por sectores afines al alcalde Quintero y el presidente Petro, Tobón señaló que no le importa lo que digan unas bodegas fanáticas y pagadas para matonear.

Publicidad

“Daniel Quintero me resbala, ya dije públicamente y salió en primera página de El Colombiano a principios del año: Quintero es un sujeto liso y mañoso y la ciudad entera lo sabe, liso y mañoso. La fanaticada petrista cree que Petro es Dios, que Petro es el salvador del cambio climático mundial. En Egipto, Moisés bajó con las 12 tablas y él (Petro) llevó un decálogo, cualquier comparación sobra. El problema no es echar discursos, sino hacer cosas y administrar este país. El país requiere administración, requiere reformas que prometieron mucho y esperamos que se hagan, porque hasta ahora no se han visto”, añadió.

Finalmente, Tobón Sanín habló de cómo está construyendo su candidatura electoral, estudiando, investigando aspectos medulares de la ciudad y haciendo un esfuerzo en las redes sociales tratando de convencer a la gente de que la administración de Medellín tiene que cambiar.

Publicidad

“Por ahora estoy considerando la recolección de firmas para inscribir mi candidatura. Yo estoy abierto a una coalición porque soy un candidato de unidad. Yo no soy un candidato fanático, los fanáticos son otros, los que matonean. Yo estoy abierto a toda la ciudadanía de Medellín”, sentenció.

Escuche el podcast: Historias detrás de la historia