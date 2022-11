Reunión de Gilberto Tobón con Álvaro Uribe hace estallar las redes en la izquierda colombiana

Una verdadero terremoto sacude las redes sociales en materia política en el país, luego de la reunión del abogado y catedrático Gilberto Tobón Sanín con Álvaro Uribe, desató fuertes críticas desde sectores afines al Pacto Histórico que lo acusaron de ser la carta del expresidente a la Alcaldía de Medellín para las elecciones de 2023.

El profesor universitario, quien sacó la quinta más alta votación en las elecciones al Congreso el pasado 13 de marzo, pero no pudo acceder a una curul porque el movimiento Fuerza Ciudadana no alcanzó el umbral electoral, generó una dura polémica en la política colombiana a finales de octubre tras llevar a cabo una defensa del expresidente, a quien exculpó de los falsos positivos.

“Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán (dijeron) hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, sostuvo Tobón, quien pidió que el expresidente fuera amnistiado.

Las palabras de Tobón, una de las voces más escuchadas en la izquierda colombiana, generó duras reacciones por parte influenciadores de esa tendencia política, que no le perdonaron su postura a favor de Uribe.

Este viernes, en un video publicado desde la cuenta del expresidente, Uribe apareció acompañado de Tobón y dijo conocerlo desde los tiempos de la academia.

"Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, así como respetamos las discrepancias políticas que ha tenido con nosotros en el Centro Democrático. Nos conocemos desde la universidad, su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterita", declaró el exmandatario.

Tobón, que ha dejado en claro que aspirará a la Alcaldía de Medellín en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de 2023, abordó con Uribe temas de la capital antioqueña.

"Hemos hablado sobre la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente, que construya cohesión social, no enfrentamientos. Él ha expresado unos puntos de vista muy importantes, programáticos. Hemos hablado de unos temas que consideramos, como la superación del hambre y la inversión en la educación y el emprendimiento de los jóvenes", declaró Uribe.

Respetuosa reunión con el dr Gilberto Tobón, conversamos sobre el futuro de Medellín pic.twitter.com/YG7IxQABB9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

Duras reacciones

Una de las reacciones más fuertes en contra del excandidato al Congreso de Fuerza Ciudadana fue la de David Rozo, conocido en redes como "Don Uzquierdo", quien trinó: "¿Entonces Gilberto Tobón Sanín se reunió con Álvaro Uribe Vélez para hablar sobre su candidatura a la Alcaldía de Medellín? Es increíble lo que causa la sed de llegar al poder".

"Álvaro Uribe presenta la candidatura de Gilberto Tobón para la alcaldía de Medellín", declaró Gener Usuga en Twitter.

"Sin ningún asomo de vergüenza, Gilberto Tobón presenta su candidatura a la Alcaldía de Medellín en compañía de Uribe", trinó la cuenta @ElPensador75.