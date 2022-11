“Uribe no ordenó falsos positivos”: inesperada defensa del excandidato izquierdista Gilberto Tobón

El abogado y profesor Gilberto Tobón Sanín, una de las voces más escuchadas en la izquierda colombiana, generó un verdadero terremoto entre influenciadores de esa tendencia política, al hacer una inesperada defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema los falsos positivos.

Tobón Sanín, que alcanzó más de 176.000 votos, la quinta más alta en las elecciones al Congreso el pasado 13 de marzo, no pudo acceder a una curul porque el movimiento Fuerza Ciudadana con el que se postuló no alcanzó los sufragios suficientes.

Sin embargo, con más de un millón de seguidores en redes sociales, la preponderancia de Tobón Sanín en la ola de influenciadores de izquierda es innegable. Por eso, sus declaraciones no pasaron desapercibidos. El excandidato al Congreso ha manifestado que está pensando seriamente en lanzarse a la Alcaldía de Medellín.

El epicentro de la sacudida política se dio en el programa “Nos cogió la noche”, del canal Cosmovisión, espacio que posicionó a Tobón Sanín en el ámbito regional y nacional.

“Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán (dijeron) hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, sostuvo Tobón, quien pidió que el expresidente sea amnistiado.

De inmediato, las críticas afloraron en contra de Tobón, a quien otros influenciadores de izquierda acusaron de “voltearse”.

“Lo de Tobón Sanin es una pena. Esas declaraciones a favor de Uribe son hasta groseras con la memoria de las víctimas y para quienes con el tiempo hemos comprendido la historia de nuestro país”, trinó @smilelalis.

“Ustedes me van a perdonar, pero no estoy para nada de acuerdo con estas declaraciones de Gilberto Tobón Sanín. La defensa hecha por Iván Cepeda contra Álvaro Uribe no es ninguna ‘obsesión’ y Uribe sí tiene culpabilidad por omisión en los falsos positivos”, declaró por su parte David Rozo.

Tobón Sanín no se quedó en silencio en medio de la andanada y replicó a quienes antes lo alababan y ahora lo critican.

“Aprovecharon Halloween para disfrazarse de bodegas. A un librepensador como yo, con casi 40 años de experiencia docente y sin patrones políticos, los ataques orquestados no lo amedrentan”, trinó.

