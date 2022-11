“No seré el candidato de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín”: Gilberto Tobón

El profesor Gilberto Tobón, excandidato al Senado de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana, confirmó en Blu Radio que será candidato a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de 2023.

Sin embargo, reveló que no será el candidato del alcalde Daniel Quintero y que buscará llegar a la Alcaldía de la capital de Antioquia por firmas.

“Voy a ser un candidato autónomo y voy a ir por firmas. No voy a ser candidato de Daniel Quintero ni de Uribe. Si no saco las firmas, me retiro. Soy un candidato autónomo”, explicó.

El polémico docente universitario dijo que Quintero no lo trasnocha y lamentó que Medellín vaya por un mal rumbo: “Soy un hombre claro. Por eso soy mal político, soy más politólogo que político”.

Tobón dijo que está sufriendo un “entrampamiento” de parte de las “bodegas” en redes sociales para evitar que sea candidato a la Alcaldía y a eso atribuyó los ataques que ha sufrido en las últimas horas, sobre todo, por decir que el expresidente Álvaro Uribe no es culpable por las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

“Él no los cometió. No soy juez, doy mi opinión porque no creo que él haya cometido eso. Soy un hombre claro y en esto no me voy a rectificar”, manifestó.

El abogado y profesor Gilberto Tobón Sanín, una de las voces más escuchadas en la izquierda colombiana, generó un verdadero terremoto entre influenciadores de esa tendencia política, al hacer una inesperada defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema los falsos positivos.

“Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán (dijeron) hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, sostuvo Tobón el lunes en el programa “Nos cogió la noche” del canal Cosmovisión.

ATENCIÓN. Gilberto Tobon defiende a @AlvaroUribeVel y dice que Uribe No ordenó los falsos positivos.



