“Me sometieron al matoneo más vulgar”: Gilberto Tobón tras defender a Uribe de los falsos positivos

El abogado y catedrático Gilberto Tobón Sanín, quien desató una dura polémica al defender al expresidente Álvaro Uribe en el tema de los falsos positivos, habló en Mañanas Blu de su posición y confirmó que aspirará a la Alcaldía de Medellín en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de 2023.

“Estoy sometido al matoneo más vulgar e intenso. No soy un político acomodado, soy un intelectual que se metió a la política después de la tercera edad, después de los 70 años. Me sigue más de un millón de personas. No acostumbro a estarme rectificando porque pienso las cosas antes de decirla. Lo de Álvaro Uribe lo he pensado siempre”, declaró Tobón Sanín.

Publicidad

Según Tobón Sanín, antes de que llegara Uribe a la Presidencia, los militares se encontraban cómodos en guarniciones. “El problema es que Uribe tuvo que forzar a los militares, porque él cuando él llegó estaban en los cuarteles jugando chucha, dando bota canela y escondidijo”, indicó Tobón.

Según Tobón Sanín, algunos oficiales y suboficiales se dedicaron a asesinar civiles para hacerlos pasar como bajas en combate.

“Algunos oficiales, no todos; así como algunos oficiales, se dedicaron a hacer la masacre que hicieron. Entonces, le han cargado la mano a él en eso, como que él fuera el determinado. Eso fue una relación de causalidad sociológica, no jurídica”, afirmó Tobón Sanín, quien aseguró que tienes que deben responder ante la justicia es quienes cometieron los crímenes.

Acerca de su candidatura a la Alcaldía de Medellín, Tobón aseguró que no será títere de ningún político y se desmarcó del actual mandatario de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

Publicidad

Le puede interesar: