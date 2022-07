Supertransporte sancionó a 19 aerolíneas por “cláusulas abusivas” a los usuarios

A través de un comunicado, la Superindustria de Transporte anunció la sanción a 19 de las 24 aerolíneas que operan en el país, por cláusulas abusivas que “vulnerarían los derechos de los usuarios”. Para el ente de vigilancia, esto podría desatar un desequilibrio para los viajeros, “afectando tiempo, modo o lugar en que podían ejercer sus derechos”.

En total, tras las denuncias e investigaciones, se emitieron 19 sanciones, las cuales suman $1.478.099.196, cuatro quedaron archivadas y un caso aún sigue en curso, según detalló la SuperTransporte. Asimismo, se ordenó a algunas aerolíneas ajustar, en el término de cinco días, las “cláusulas contractuales calificadas como abusivas”.

La medida se tomó luego de que, en febrero de 2021, SuperTransporte inspeccionara y verificara las páginas web de estas aerolíneas , encontrando irregularidades en algunas de las cláusulas de los contratos que se aplican a los viajeros. Así, se identificó que en 56 artículos específicos había “disposiciones abusivas”.

“SuperTransporte llevó a cabo la revisión de 69 cláusulas, encontrando que 56 de ellas contenían disposiciones abusivas, entre otras, la limitación de la responsabilidad de las aerolíneas y la renuncia de los derechos de los usuarios, lo que generaría un desequilibrio injustificado en perjuicio de los viajeros, afectando el tiempo, modo o lugar en el que podían ejercer sus derechos”, indica el comunicado.

Según Wilmer Salazar, superintendente de Transporte, los contratos tampoco les decían a los viajeros cómo reclamar sobre diferencias con los servicios o hasta con el mismo contrato.

Entre otras cláusulas abusivas estaba el desconocimiento de ciertas responsabilidades u obligaciones que, por norma, debían asumir las aerolíneas. También había otras normatividades que irrespetaban las reservas o permitían a las compañías escudarse para no informar a tiempo cambios en los vuelos.

Conozca las aerolíneas sancionadas:

1. Aero república S.A. (Wingo)

2. Aerovías de Integración Regional S.A. (Latam)

3. Aerovías de México S.A. de C.V. (Aeroméxico)

4. Air Europa Líneas S.A.U.

5. Air France

6. American Airlines Inc.

7. Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca)

8. Avior Airlines C.A.

9. Compañía Panameña de Aviación S.A. (Copa Airlines)

10. Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Integral S.A. (Easyfly)

11. Fast Colombia S.A.S. (Viva Air)

12. Gran Colombia de Aviación S.A.S. (GCA Airlines)

13. Iberia Líneas Aéreas de España S.A. (Iberia)

14. Jetblue Airways Corporation

15. KLM Compañía Real Holandesa de Aviación

16. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. (Satena)

17. Spirit Airlines Inc.

18. Turkish Airlines Inc.

19. United Airlines Inc.

Además de pagar la sanción monetaria, algunas empresas deben rectificar las cláusulas cuestionadas, otras ya lo hicieron.

¿Qué cláusulas se encontraron?



Desconocían la responsabilidad solidaria en los casos en que se operan vuelos bajo la figura de código compartido.

Disminuían las obligaciones de la aerolínea en la ejecución del contrato de transporte.

Afectaban el respeto a las reservas realizadas en debida forma por los pasajeros.

Omitían dar a conocer a los usuarios los cambios o novedades que se producían en el vuelo.

Limitaban la responsabilidad en el transporte del equipaje.

Afectaban el derecho a obtener reembolsos según la normatividad aplicable.

Restringían el derecho a obtener compensaciones en los casos previstos en la ley.

No proporcionaban información completa, veraz e idónea sobre la forma en que los pasajeros podían ejercer sus derechos cuando surgieran conflictos derivados de la interpretación o ejecución del contrato de transporte.

