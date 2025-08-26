Taxista en Manizales se salvó de milagro tras quedar debajo de volqueta de carga pesada

En Manizales, un taxista se salvó de morir en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la vía que conduce de La Fuente hacia la Panamericana, a la altura de la curva del barrio El Paraíso de Manizales.

Una volqueta y su carga cayeron sobre el vehículo de servicio público.

De acuerdo con las versiones preliminares, una volqueta que descendía desde La Fuente sufrió fallas mecánicas, lo que ocasionó que su conductor perdiera el control.

El vehículo pesado arrolló a un taxi, el cual quedó completamente destruido.

Accidente en Manizales. Suministrada.

Tanto la carga como la propia volqueta cayeron sobre el automóvil de servicio público.

Publicidad

Al lugar acudieron organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo Oficial de Bomberos y el GER, quienes atendieron la emergencia.

Según el reporte oficial, ambos conductores resultaron fuera de peligro. Únicamente presentaron lesiones menores, pese al fuerte impacto.

La vía permanece bloqueada en ambos carriles, ya que la volqueta derramó la carga de afirmado que transportaba y terminó con sus llantas traseras destruidas, mientras que el taxi quedó reducido a chatarra.

Publicidad

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, mientras se realizan las diligencias pertinentes y se retiran los vehículos involucrados.