Carros en China asustan por aparecer con el capó inflado: ¿una falla mecánica?

En las últimas semanas, videos grabados en calles de distintas ciudades chinas han mostrado una escena que ha llamado la atención de millones de usuarios en internet: automóviles estacionados con el capó visiblemente levantado hacia arriba, como si estuvieran a punto de explotar.

Las imágenes, compartidas masivamente en redes sociales, han dado pie a interpretaciones que van desde fallas mecánicas hasta problemas de diseño. Sin embargo, la explicación es más sencilla de lo que parece y que no está relacionada con el motor o la estructura del vehículo.



¿Carros chinos presentan fallas en el capó?

Aunque las grabaciones fueron hechas en territorio chino, los modelos afectados incluyen vehículos de fabricantes europeos, asiáticos y de otros mercados, lo que descarta que el problema esté ligado a una línea de producción específica o a un país de origen, como se llegó a insinuar en algunos comentarios.

La particular forma abombada que presentan estos capós no se debe a deformaciones en el metal, sino a un cambio en un elemento adicional instalado sobre la carrocería: el vinilo adhesivo.



¿Por qué se hinchan el capó de un auto?

El origen del fenómeno está vinculado a las olas de calor que han afectado a varias regiones de China, donde las temperaturas han alcanzado niveles récord en los últimos veranos. La combinación de calor intenso y exposición directa al sol crea un ambiente en el que los materiales plásticos y adhesivos, como los vinilos, pueden sufrir alteraciones.

En el caso de los vehículos vinilados, el Sol prolongado provoca que el adhesivo comience a liberar gases. Esto, sumado al aire que puede quedar atrapado entre el recubrimiento y la superficie metálica, genera burbujas que elevan la capa exterior del vinilo y crean la apariencia de un capó inflado.



¿Cómo prevenir daños con el vinilo?

El vinilo automotriz es un material flexible utilizado para cambiar el color del vehículo, agregar diseños o proteger la pintura original. Está diseñado para soportar cambios de temperatura, humedad y radiación UV.

Son burbujas en el vinilo, no es pintura. pic.twitter.com/a9r6VwBYJk — Fco Javier Pérez™ (@kainus01) August 10, 2024

Sin embargo, condiciones extremas pueden sobrepasar su resistencia, especialmente si no se toman precauciones en su mantenimiento.

Talleres especializados en personalización automotriz explican que la vida útil de estos recubrimientos depende, en gran parte, de cómo se cuide el vehículo después de la instalación. Una limpieza adecuada, el uso de productos no abrasivos y la protección frente a la luz solar directa son claves para prevenir daños.

Publicidad

Para evitar que un vehículo vinilado sufra deformaciones similares a las vistas en China, los especialistas recomiendan:

