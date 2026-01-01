Temblor sacudió a algunos colombianos en la celebración de Año Nuevo

El 2026 comenzó movido para varios colombianos en el norte del país, pues sobre las 07:37 de la mañana de este 1 de enero se registró un fuerte temblor de magnitud de 4.6, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Si bien el epicentro de este hecho se dio en Venezuela, según el reporte se alcanzó a sentir en zonas de La Guajira, Norte de Santander, César y Atlántico, por supuesto, a una menor escala en comparación a las zonas más cercanas de este fenómeno.

"Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-01, 07:37 hora local. Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Venezuela", indicó el SGC en su reporte oficial. Cabe recordar que el 24 de diciembre también se registró un sismo que ocurrió a las 6:23 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.

Temblor en Venezuela este 1 de enero de 2026 // Foto: SGC

En Colombia se pueden llegar a registrar hasta más de 50 temblores por día de hasta magnitud de 3.7. Según el SGC, el primero del 1 de enero se dio en el Meta de manera superficial y uno de los "más fuertes" en Zapatoca, Santander, cerca a la Mesa de Los Santos, en donde tiembla casi todo el día entre 2.0 a 3.0.



Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.