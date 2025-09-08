Tenemos que seguir afinando: superintendente para protección de datos por llamadas de cobro

A la Superintendencia de Industria y Comercio es constante que lleguen quejas de ciudadanos colombianos respecto a las llamadas insistentes para cobranzas y ofertas de productos y servicios no autorizados.

Juan Carlos Upegui Mejía, superintendente delegado para la Protección de Datos de la SIC, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y aseguró que, hasta julio de este año, ya han recibido 2.732 quejas relacionadas con llamadas no deseadas.

"La mayor cantidad de quejas se presentan contra las empresas de telecomunicaciones", indicó Upegui.

A pesar de la existencia de leyes como la Ley 2300, conocida popularmente como la ley "Dejen de Fregar", y regulaciones previas, el problema persiste.

"Yo creo que está funcionando muy bien, pero creo que tenemos que seguir afinando la manera en que funcionan las dos leyes. Tenemos ya algunas investigaciones andando en relación con prácticas indebidas de cobranza. De hecho, hemos emitido varias sanciones este año", aseguró el funcionario.

Upegui también habló sobre la importancia de que las personas utilicen el Registro Nacional de Números Excluidos (RNEE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y manifiesten formalmente su deseo de no ser contactados para fines de cobranza o comerciales ante los operadores y empresas.

"Necesitamos que las personas utilicen el Registro Nacional de Números Excluidos, que es el registro que se crea antes, incluso de la Ley 2.300 que maneja la Comisión de Regulación de Comunicaciones", aseveró.

En cuanto a las prácticas de cobranza, se ha observado que entidades financieras buscan evadir las restricciones de la ley sobre horarios y número de llamadas al solicitar al usuario autorización para volver a llamar, lo que anula las limitaciones.

"Pronto tendremos decisiones ejemplarizantes sobre este tema para tratar de seguir produciendo esta práctica molesta y garantizar la eficacia de las leyes de protección de datos personales", finalizó.

