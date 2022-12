Tenemos tres alternativas para refrendar acuerdos de paz: Santos

El presidente recordó que, según la Constitución, también tiene otras opciones, como implementarlo directamente a través del Congreso, pero no revelará por cuál se decanta hasta que se cierre un nuevo pacto.

“Tengo diferentes alternativas. La más común y la que está prevista en nuestra Constitución es presentar el acuerdo al Congreso. Otra sería realizar otro plebiscito y también preguntar en los municipios (a través de cabildos abiertos) si quieren o no los acuerdos”, expresó.

Santos hizo estas declaraciones tras reunirse en Londres con la primera ministra británica, Theresa May, quien le ofreció "todo su apoyo" para conseguir la paz en Colombia.



-Avanza el encuentro entre el Gobierno y los promotores del NO que este miércoles discuten el tema de las víctimas incluido dentro de los acuerdos de paz con las Farc.



-Serias críticas lanzó la exministra Noemí Sanín contra la canciller María Ángela Holguín por lo que califica como “actitud pasiva” frente a la grave crisis que se vive en Venezuela.



-Dieciocho familias del occidente de Medellín aseguran que las autoridades ordenaron la evacuación de sus viviendas por riesgo de deslizamiento.



-En Barranquilla, el defensor público acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad, no aceptó los cargos ante la Justicia.



-En Bucaramanga fueron capturadas 22 personas que hacen parte de la banda “los ejecutivos”, encargada de abastecer de droga a los consumidores de los estratos 5 y 6 de la capital santandereana.



-Según la agencia Bloomberg, las compañías Delta y United estarían cerca de hacer ofertas por Avianca, que incluirían alrededor de 500 millones de dólares en nuevo capital para la aerolínea.