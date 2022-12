Tener amistad con Luis Carlos Sarmiento no es un delito: vicepresidenta Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contestó en Mañanas BLU a los señalamientos del senador Jorge Enrique Robledo de un supuesto impedimento suyo para abordar asuntos relacionados con el grupo Aval en razón a su amistad con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

“Evidentemente trabajé con el doctor Luis Carlos Sarmiento hace muchos años y de él, como de todos los que han sido jefes míos, he tenido amistad y eso no es ningún pecado y eso no es ningún delito, ni mucho menos”, sostuvo la vicepresidenta.

“Este señor [Robledo] ahora quiere volver delincuente a un empresario que ha tenido realmente tantos años de trabajo en Colombia. Si la gente tiene opiniones negativas, cada uno es el dueño de su opinión, pero yo no tengo ningún tipo de motivo legal para estar impedida de nada”, agregó.

“La ley en Colombia es muy clara. Cualquier funcionario público está obligado a declararse impedido cuando no han transcurrido dos años después de haber dejado una función que tiene interés en lo que se está diciendo ahora en un cargo público”, añadió.

Ramírez contó en Mañanas BLU su recorrido en la organización Sarmiento Angulo.

“Yo trabajé con Luis Carlos Sarmiento hace 35 años, fui miembro de su junta directiva como suplente en el banco de Bogotá, hace 16 años. Yo soy una mujer que ha trabajado toda la vida y cuando tuve mi ofician como consultora independiente, claro que sí, fue abogada y le hice los estatutos de una fundación con la cual han ayudado en temas de salud, con la cual han ayudado a gente pobre en Colombia”, sostuvo.

“Cuando fui abogada también hice conferencias para explicar los acuerdos de Libre Comercio, pero todo eso pasó hace más de 10 años”, complementó.

“Las inhabilidades en Colombia son por dos años”, recalcó.

“Es de muy mala fe decir que en la reunión que se hizo en la vicepresidencia estábamos tomando decisiones de ninguna naturaleza”, afirmó.

Versión de Robledo

En entrevista con Mañanas BLU, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró que el impedimento que pesaría sobre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sería permanente y obedecería a los lazos de amistad que la funcionaria tendría con el empresario Sarmiento Angulo.

“Hay dos tipos de impedimentos, unos que son por un año que violó la ministra de Transporte por negocios con bancos del grupo Aval y otros que son permanentes que se dan por razones familiares, o por odios o por afectos”, declaró Robledo.

“A la doctora [Marta Lucía Ramírez] estos asuntos de la ley parecen no importarle. Ya ella tiene una sanción del Consejo de Estado por hacerse elegir senadora cuando estaba impedida para hacerlo. A ella le anularon su credencial de senadora en el 2009 porque habiendo contratado con Bancoldex se hizo elegir como senadora dentro del lapso en que estaba impedida”, adicionó.

“Los amigos son la familia que uno escoge, normalmente son más estrechos los lazos de amistad que los lazos de parentesco”, manifestó el congresista.

“Eso impide, eso quita neutralidad, eso quita objetividad. De eso es lo que estoy hablando. ¿Yo me hago una pregunta, cuál es el problema de declararse impedida en esos negocios? Tampoco se quiso declarar impedido en señor Néstor Humberto Martínez y vea en lo que terminamos”, indicó.

