Tenga cuidado: algunos servicios de Bancolombia estarán suspendidos este martes y miércoles

La famosa multinacional financiera Bancolombia le anunció a todos sus usuarios, que entre este martes y miércoles, algunos servicios estarán suspendidos debido a una serie de actualizaciones que habrán en el sistema.

"El martes 23 de agosto, desde las 12:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. y el miércoles 24 de agosto, desde las 12:00 a.m. hasta las 2:00 a.m., estaremos actualizando nuestros sistemas"; informó la entidad en su cuenta de Twitter.

Bancolombia le advirtió a sus usuarios tener cuidado a la indicación y les recordó cuáles serán los servicios que sí estarán habilitados para pagos y transferencias: "Mientras actualizamos nuestros sistemas podrás pagar con tus tarjetas débito o crédito, y sacar plata de los cajeros.

Por lo general este tipo de actualizaciones son realizas los fines de semana. Sin embargo, la entiedad decidió hacerlo entre semana para reparar los fallos que se presentan el sistema, lo bueno es que se hará en un horario poco comercial.

¿Cómo ve la entidad la economía en el país?

La Superintendencia Financiera alertó que el aumento de los cupos de las tarjetas de crédito en el país pasó de $62 billones de pesos, antes de la pandemia, a $96 billones; un incremento sustancial que puede ser peligroso para la economía.

Según la entidad, los cupos no son el problema , pero hay señales de que las personas se empeñan cada vez más gastar en vez de pagar las cuotas, por lo que podría generar sobreendeudamiento.

El presidente de Bancolombia Juan Carlos Mora ,en diálogo con El Radar de Blu Radio , habló sobre el endeudamiento en Colombia.

“El Dane anunció el crecimiento del producto interno bruto de la economía fue cerca del 10%. Eso refleja que hay una mayor actividad y que el consumo ha sido uno de los motores de la economía. Yo creo que el llamado de atención del superintendente lo que tenemos que entender en lo que viene a futuro, es decir, que tenemos que tener en cuenta esa actividad económica", precisó.

