En entrevista con BLU Radio, Beatriz Mestre, líder reclamante de tierras de Mutatá, relató cómo ha sido su calvario desde que su familia fue desplazada en 1996 por parte de las autodefensas.

En ese momento, se fueron para Montería y allí fue asesinada su madre, quien se había opuesto a la venta a la fuerza de su propiedad de 251 hectáreas en Urabá.

“El día que asesinan a mi mamá no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero ella se había opuesto a vender las tierras porque eso era de los hijos, éramos 10 hijos, todos con su hogar”, narró.

Ahora Mestre representa a reclamantes de varias veredas y su vida corre peligro por cuenta de amenazas que recibe constantemente, lo que la ha obligado a ir de un lugar a otro.

“Desde que empezamos proceso he sido amenazada, en 2012 me tocó salir a Bogotá y a Medellín varias veces. Sin embargo, las amenazas están constantemente, no vivo en municipio, tengo que estar dos y tres días en un lugar, así cambiando de vivienda, me toca hacerlo así”, aseguró la mujer.

La líder asegura que varias familias, a quienes les han restituido sus tierras, aún no pueden acceder a ellas.

