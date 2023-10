Tensión entre Colombia e Israel: posturas del presidente Petro por guerra en Gaza desatan la crisis

Hace una semana que estalló el conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza y el presidente Gustavo Petro no ha parado de trinar sobre ese asunto, a tal grado que Israel anunció este domingo, 15 de octubre, suspendió todas las exportaciones en materia de seguridad a Colombia.

"Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia", señaló el comunicado compartido por Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Entre los muchos trinos que hizo Petro está el siguiente: "Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza", el cual escribió por una entrevista que dio Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, en Mañanas Blu.

Este no fue el único comentario polémico del presidente Petro. Luego de estas afirmaciones, dijo que Gaza “está más destruida que el guetto de Varsovia”.

"Gaza aparece hoy tan destruida o más que el guetto (sic) de Varsovia después (de) que como respuesta a la insurreción (sic) judía y socialista en ese campo de concentración fue destruido por la barbarie Nazi", manifestó el presidente en su cuenta de X.

En 4 días, entre publicaciones propias, retuits a otros usuarios o réplicas a lo dicho por terceros, Petro ha hecho más de 100 interacciones en 'X' sobre el conflicto Palestina e Israel, a los que también ha respondido en varias ocasiones el embajador israelí Dagan.

EE.UU. también rechazó postura del presidente Petro

En medio de estas reacciones por 'X', el Gobierno de Estados Unidos condenó los comentarios y declaraciones del presidente Petro sobre el conflicto entre Israel y el grupo Hamás en Palestina , que ya deja miles de muertes y heridos.

El mensaje, replicado por la Embajada de EE. UU. en Bogotá, rechazó las comparaciones que el jefe de Estado hizo con los crímenes nazis.

En un primer momento, este mensaje fue publicado por la historiadora Deborah Esther Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo (Seas), a través de su cuenta de X, quien le pidió al presidente condenar las acciones de Hamás.

“Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes”, dice el mensaje.

Israel toma las primeras medidas contra Colombia

En respuesta a la postura del presidente Petro, Israel comentó que las palabras del mandatario colombiano son antisemitas y amenazan a la comunidad judía en el país.

"En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia", señaló Israel.

En respuesta, el presidente Petro amenazó con romper las relaciones con ese país.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cual es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo", señaló el presidente.

