"Tiene que ver con posición del Gobierno ante los medios": Hassan Nassar por renuncia a Alternativa

El exdirector de la revista Alternativa y exconsejero para las comunicaciones de Presidencia, Hassan Nassar, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, y entregó reveladoras declaraciones sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo en la publicación, destacando la relación con el Gobierno y el caso de la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura.

La concesión del muelle 13 ha vuelto a ser tema de discusión luego de una columna de opinión de Jorge Espinosa en Cambio, quien ha señalado que este asunto podría convertirse en un nuevo "caso pasaportes", poniendo así en el foco de la controversia al Gobierno de Gustavo Petro.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocó la prórroga de la actual concesión del muelle 13, lo que ha desencadenado una serie de acontecimientos legales que podrían derivar en una millonaria demanda contra el Estado.

Hassan Nassar, quien asumió la dirección de Alternativa tras su salida del Gobierno en agosto de 2022, explicó los motivos detrás de su renuncia en medio de este contexto.

"Renuncié por una razón, porque cuando empieza todo el tema de lo que sucede con el muelle 13, yo no creo que la decisión del Gobierno y en específico del presidente, sea de cancelar esa participación del grupo Ventura en el muelle única y exclusivamente por un contenido editorial. Creo que viene por otras razones, pero evidentemente, el contenido editorial de la revista y el papel que estaba jugando Alternativa y yo no iba a entrar en ningún momento a hacer un obstáculo en un proceso de acercamiento y de negociación", afirmó Nassar.

Nassar mencionó si conoció que la información que se publicaba en la revista Alternativa, podía estar minando un poco esos acercamientos que había entre el Gobierno nacional y este grupo Ventura para la prórroga del de la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura.

El exconsejero presidencial también mencionó que se percató de que la información publicada en la revista Alternativa podría estar generando fricciones en los acercamientos entre el Gobierno nacional y el grupo Ventura para la prórroga de la concesión del muelle 13 en Buenaventura.

A medida que fueron pasando las semanas y los meses, ya me empezaron a llegar las fuentes con información donde claramente al Gobierno sí le molestaba lo que yo estaba haciendo agregó Nassar

Críticas hacia el Gobierno

Nassar quien estuvo frente a las comunicaciones del del Gobierno de Iván Duque, menciono el poder de los medios en las críticas que se les hacen a los diferentes mandatarios y resaltó que en en ningún caso debe existir un trato confrontacional frente a los medios de comunicación. Frente al caso del muelle 13 de Buenaventura entregó su opinión.

Lo traslado en la discusión de lo que estamos viendo, de la confrontación permanente que hay entre el presidente y periodistas. Entonces lo que estamos viendo es algo muy distinto. No tiene que ver con la crítica. Tiene que ver con el papel que tiene el Gobierno frente a los medios de comunicación enfatizó el exconsejero presidencial.

Estas declaraciones de Nassar arrojan luz sobre la compleja dinámica entre los medios de comunicación y el Gobierno, especialmente en temas sensibles como la concesión de infraestructuras importantes.

La renuncia del director de Alternativa ha generado debate sobre la libertad de prensa y el papel de los medios en la fiscalización de decisiones del Gobierno y su injerencia en los grupos económicos que los financian.

