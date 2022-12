Timberlake triunfa y Lady Gaga regresa en la gala de los MTV Video Music Awards

cortísima reaparición del grupo 'N Sync.

La noche de la música comercial más juvenil se celebró en el Barclays Center de Brooklyn, vio cómo Timberlake se llevaba el premio al mejor vídeo del año por "Mirrors", así como el premio especial que lleva el nombre del fallecido Michael Jackson.

Taylor Swift ganó el premio al mejor vídeo de intérprete femenina con "I Knew You Were Trouble", mientras que Selena Gómez le llevó el galardón al mejor vídeo pop por "Come And Get It".

Otra nota destacada fue el dúo formado por el rapero Macklemore y el productor Ryan Lewis, que se llevó dos galardones por distintos trabajos (a mejor vídeo hip hop y al mejor vídeo de contenido social).

Lady Gaga abrió la ceremonia interpretando el último tema que ha sacado al mercado ("Applause"), ataviada primero con un traje blanco que recordaba al hábito de una monja, y la cabeza dentro de un cuadrado del mismo color.

En su reaparición en un escenario tras varios meses en el dique seco por una lesión de cadera, Lady Gaga recibió unos abucheos iniciales, que se transformaron en aplausos cuando el tema cogió ritmo y la intérprete se iba cambiando de ropa en el escenario.

Al final, Lady Gaga se cambió en cuatro ocasiones mientras bailaba, gracias a la colaboración de sus bailarines, y acabó ataviada con un bikini hecho de conchas.

Premios aparte, la estrella de la noche fue Justin Timberlake, quien interpretó varios temas, en uno de los cuales volvieron sus compañeros del grupo 'N Sync, en la reaparición más esperada de la noche, después de que algunas filtraciones se habían ocupado de calentar el ambiente.

Con EFE