‘Timochenko’ advierte que Farc no puede seguir siendo un “partido anárquico”

En una carta dirigida a los integrantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, aspirante a la Presidencia de la República por esa organización, advierte a sus integrantes que no pueden seguir siendo un movimiento anárquico donde cada uno va por donde quiere y hace lo que se le venga a la cabeza.



En la misiva, ‘Timochenko’ dice que le preocupa que hay estructuras tomando decisiones sin consultar con la dirección, militantes elaborando comunicados y dando entrevistas “en contravía de lo que se está orientando”.



Sobre el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, el líder de las Farc afirmó que “más ingenuo es el que creyera que por solo firmar el acuerdo ya se cumplía. Eso tenemos que ganarlo en lucha de clases que no ha desaparecido”.



Insiste a sus miembros en que las dificultades no los puede llevar a tomar decisiones que los divida.



“Para nuestros contrincantes, cuanto mejor que abandonemos los espacios, que cada uno se rebusque por su cuenta, se ponen es alegres, pues la fortaleza nuestra es la unidad por encima de lo que sea”, precisa.



Dijo que hay que convertir los incumplimientos en banderas políticas, pero no con discursos apocalípticos y fatalistas.



“Nadie nos va a apoyar si les decimos que esto va a fracasar, nos van a matar, nos van a poner presos”, expresó.