Timochenko recuperó en 97% sus facultades tras isquemia cerebral: médico tratante

De acuerdo con el médico Augusto Gutiérrez Garavito, quien atendió a Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ tiene una mejoría en un 97% y la respuesta es positiva tras estar hospitalizado en la clínica Cooperativa de Villavicencio.



“Hubo una respuesta satisfactoria del tratamiento que se le hizo, respondió muy bien. Estábamos un equipo médico integrado por internistas, cardiólogos y yo, que soy el neurólogo”, dijo.



Gutiérrez explicó que luego de la resonancia y exámenes que se le practicaron al máximo jefe de las Farc “salieron normales y comenzó la respuesta positiva del tratamiento”.



“Quedó hablando completamente bien, solo quedó con una disminución de la fuerza de su miembro superior, de resto la respuesta fue positiva”, indicó el médico.



Sobre su supuesto vínculo con el Centro Democrático, Augusto Gutiérrez Garavito aclaró que sus tendencias políticas no priman en su ejercicio profesional.



“Cuando me entra un paciente, no pienso en su color político o estatus, me interesa salvarle la vida”, dijo.



El médico que se desempeña como neurólogo hace 37 años en Villavicencio manifestó que “mi ética me exige que preste un buen servicio”.



También aclaró que jamás habló de política con 'Timochenko'