Tomemos la invitación del presidente a conversar sin prevenciones: Consejo Gremial

Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial se refirió a la alocución del presidente Iván Duque, en que anunció una conversación nacional e hizo una invitación para “tomar la propuesta sin prevenciones”.

Al respecto, Bedoya dijo que el presidente Duque está haciendo lo que debe hacer para restaurar el orden público. “Preocupan los hechos violentos, el vandalismo y el presidente hace lo que tiene que hacer, que es restaurar el orden público porque esto no se puede salir de las manos”, comentó.

El vocero afirmó, además, que la coyuntura del país es el momento para intercambiar ideas y sacar al país adelante. “Esto no se resuelve de la noche a la mañana y si se quiere dialogar se debe dialogar. Hay que intercambiar propuestas. Toca empujar todos como una Nación para que no pase lo que ocurrió este jueves”, puntualizó al momento en que no hay que quedarse en las críticas, sino que se debe buscar salidas

Salario mínimo

A propósito del debate que se avecina para llegar a un consenso sobre salario mínimo, Bedoya dijo que tendrán en cuenta la situación económica y social del país para llegar a un acuerdo. “Lo asumiremos con total profesionalismo, pensando en el bienestar del país. Recordemos que el año pasado se obtuvo el incremento real más alto en los últimos años. Este año habrá que analizar el contexto económico, pero también social”, finalizó.

