Tormenta tropical Melissa mantiene en alerta al Caribe colombiano

La tormenta tropical Melissa continúa afectando el norte del mar Caribe y mantiene su influencia sobre el territorio colombiano. De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), el sistema registra vientos de hasta 111 km/h, por lo que está muy cerca de convertirse en huracán de categoría 1.

“El fenómeno se desplaza lentamente hacia el noroccidente y sigue generando condiciones adversas en el Caribe central y oriental”, indicó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, que mantiene el estado de alistamiento en La Guajira y en los cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar permanecen en Aviso, mientras que Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y las islas del Archipiélago continúan en Vigilancia.

Tormenta Melissa: comunicado No 13 IDEAM

Durante este sábado se prevén lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, especialmente en zonas costeras y marítimas del norte del país.

La Dirección General Marítima (Dimar) recomendó extremar precauciones en la navegación y en las actividades pesqueras ante el incremento del oleaje.

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que las bandas externas de la tormenta siguen generando lluvias y descargas eléctricas en sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar.

Finalmente, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada, evitar zonas abiertas durante las tormentas y buscar refugio seguro en caso de lluvias fuertes.