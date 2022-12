Totalmente equivocado decir que reforma tributaria favorece a ricos: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, negó que la reforma tributaria sea generosa con los ricos y particularmente dura con los más pobres, una de las críticas más reiterativas que ha recibido el proyecto.



“Esta reforma lo que busca es que las personas de más altos ingresos paguen más porque se les pone un tope a las deducciones. Se le pone un tope de 104 millones a esas deducciones”, dijo en diálogo con BLU Radio.



Por otro lado, Cárdenas agregó que las empresas son la base de generación de empleo y que por lo tanto la reforma está enfocada a ese fin.



“Lo que vamos a hacer es apoyar a que haya más empresas en Colombia. Eso no es una lucha de clases, es un modelo para que haya más empleos formales”, indicó.



Monotributo



Cárdenas insistió en que este es un impuesto que busca llevar a los pequeños comerciantes a la formalidad.



“Es un paso hacia la formalidad. Es para que el tendero diga que además de estar al día con sus obligaciones, tendrá beneficios como el acceso a créditos”, explicó.



Corrupción y cárcel para evasores



El jefe de la cartera de Hacienda manifestó en que “evasión y corrupción” son las dos caras de una misma moneda y que la reforma es “audaz” contra la evasión.



“Lo que tenemos es que armonizar el delito de evasión fiscal con otros delitos como concierto para delinquir, lavado de activos y falsedad en documento privado”, especificó.



Agregó que no se trata de meter a la cárcel a quien tenga un error en la declaración, sino a los verdaderos evasores que planificaron para bajar la tributación.



“Para cada tipo de evasión hay un remedio o una estrategia con esta reforma”, enfatizó al poner el ejemplo de las entidades sin ánimo de lucro.



En ese sentido, el ministro explicó que será la propia DIAN la que determine si estas entidades cumplen tal propósito y aseguró que se necesita fortalecer ese organismo para evitar corrupción.



“Ningún funcionario de la DIAN tendrá la capacidad de mandar la cárcel a nadie. Lo que podrá hacer es dar el sustento a la Fiscalía para que inicien las investigaciones”, dijo.



Iglesias



El ministro explicó que ahora las iglesias entran en la misma categoría de las fundaciones y que por lo tanto estarán obligadas a declarar.



“Si un líder de una comunidad religiosa está repartiendo excedentes eso ya se convierte en una causal para una investigación”, explicó.



Factura electrónica



A propósito, Cárdenas expresó que la factura electrónica evitara los negocios no reporten el pago del IVA.



“Eso significa tener unos sistemas para que cada negocio esté conectado en línea y la DIAN sepa qué se vendió”, dijo.



Impuestos a plataformas tecnológicas



El funcionario dijo que “la idea es nivelar la cancha” entre los proveedores nacionales y los internacionales.



“Es algo que nos pidieron, por ejemplo, las agencias de viajes que cumplen sus obligaciones, pero tienen una competencia desleal que se hacen desde plataformas internacionales”, dijo.



Agregó que estas plataformas serán gravadas con IVA a través del pago con tarjeta de crédito.



Pensiones y canasta familiar



Cárdenas insistió en que las pensiones y los productos básicos de consumo seguirán sin IVA.