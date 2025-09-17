Trabajadores podrían llevar a sus hijos a jugar fútbol: ley haría que empresas les den una 'mano'

En el Congreso se baraja una nueva normativa que podría darle un impulso al deporte amateur en el país. La propuesta busca reconocer la importancia que tienen las escuelas y clubes de formación en Colombia, abriendo la puerta a que las empresas apoyen estos espacios y, de paso, obtengan beneficios.

La medida impulsada por el senador, Jorge Alberto Castellanos, no solo estaría orientada a fortalecer el talento deportivo, sino que también mejoraría la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, garantizando que sus hijos tengan acceso a espacios de formación en distintas disciplinas.



Empresas recibirán beneficios por patrocinar escuelas deportivas

La normativa plantea que las empresas que inviertan en escuelas de formación deportiva obtendrán beneficios económicos y fiscales, un incentivo para destinar recursos a entrenamientos, dotaciones y escenarios adecuados. Eso sí, estos aportes deberán estar bajo la supervisión de las autoridades, con el fin de asegurar que el dinero se use realmente en procesos de formación.

“Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren contratos de patrocinio o inversión en programas deportivos con las escuelas deportivas amateur beneficiarias, podrán detraer como gasto deducible en la determinación de su renta líquida un valor equivalente al 150 % del monto efectivamente invertido o entregado a la respectiva escuela en virtud de dicho patrocinio”, señala el proyecto.

Trabajadores recibirán más plata de caja de compensación Foto: Image FX

Cabe mencionar que solo las escuelas que cumplan con la Ley 181 de 1995 podrán ser tenidas en cuenta. En otras palabras: “Estas escuelas deberán contar con reconocimiento deportivo vigente, otorgado por el Ministerio del Deporte o la autoridad competente, de conformidad con la Ley 181 de 1995 y normas concordantes. Igualmente, deberán estar afiliadas al correspondiente sistema deportivo (ligas, federaciones o institutos deportivos, según el caso), cuando así lo exijan las reglamentaciones vigentes”, agrega el documento.

Uno de los factores que más beneficiará será el acceso de trabajadores y sus hijos a programas de formación deportiva, lo que se traduciría en un valor agregado al bienestar laboral. Es decir, el apoyo no sería únicamente para la comunidad en general, sino también para los colaboradores de las empresas.

Ahora, con esta ley, un padre o madre que trabaje en una compañía patrocinadora podría inscribir a sus hijos en procesos deportivos gratuitos o con costos reducidos, lo que antes resultaba limitado por los altos precios.



Una ley para incentivar talento y salud pública

El proyecto no se reduce a un beneficio para trabajadores. También contempla la iniciativa como una inversión en salud pública y cohesión social, al ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan entrenar en condiciones dignas, alejándose del sedentarismo y de contextos de vulnerabilidad.

Expertos aseguran que esta normativa no solo ayudará a formar futuros profesionales, sino que inculcará disciplina, trabajo en equipo y hábitos de vida saludables desde la infancia. De igual manera, los beneficios tributarios para las empresas representan un equilibrio: mientras invierten en deporte, obtienen alivios financieros.