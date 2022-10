Trabajos en obras públicas y carreteras podrán realizarse en medio de aislamiento

En diálogo con BLU Radio, la ministra del Interior, Alicia Arango, explicó algunos alcances y novedades respecto al decreto expedido por el Gobierno en el que se extiende la medida de aislamiento obligatorio hasta el próximo 27 de abril en todo el territorio nacional para contener la expansión del COVID-19. Entre ellas, relató que desde este momento se podrán realizar trabajos en obras civiles y reforzamiento estructural.

“Ahora se pueden hacer obras de infraestructura de transporte y obras públicas; me refiero a que, por ejemplo, se pueden construir colegios, hospitales, obras 4G, puentes, obras de infraestructura importantes, vías, vías terciarias, antes estaba muy restringido a obras de transporte, eso se amplió un poco, pero siguen siendo obras públicas”, dijo.

Recalcó en que solo se trata de ese tipo de obras y no comerciales ni residenciales de forma privada, estas sí estarán en las restricciones en el plazo determinado inicialmente hasta el 27 de abril, y recordó que los trabajos de minería sí están permitidos.

“En el artículo 20 se incluye una palabra que antes decía intervención de obras civiles y de las cuales por su estado de avance de obra, por sus características presentaren colapso o deterioro o caída, en fin, que haya que reaccionar inmediatamente, ahora no solamente son las civiles, sino las de construcción, están metiendo las obras que en cualquier momento necesiten ser atendidas porque puedan amenazar un colapso, que se puedan caer, en fin, que no tengan resistencia, que amenacen volcamiento, que esté amenazada la estabilidad técnica, en esas obras se puede interferir y hacer esa obra de tal manera que no se pierda”, explicó.

De otro lado, recordó que los vuelos comerciales seguirán estando restringidos hasta el próximo 27 de abril, tanto locales como internacionales y solo podrán operar aquellos que realicen traslados de carga y ayuda humanitaria que estén debidamente autorizados.

