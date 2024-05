Maestros en el Atlántico denuncian que está en el limbo entrega de sus medicamentos

Un verdadero viacrusis es lo que están viviendo losprofesores en el Atlántico, quienes van a los puntos habilitados para recibir sus medicamentos, pero no los reciben. Solo les manifiestan que sus órdenes están vencidas y que deben actualizarla.

Durante este proceso, lo docentesvan a la IPS Consalud, entidad prestadora para atender a los afiliados al Magisterio, y ahí es donde comienza el problema, pues muchos no aparecen aún en el sistema ó deben esperar una cita con el médico general para que sea este galeno quien formule la nueva orden y luego pedir autorización.

“Llegue hoy a LogiFarma y no me dieron el medicamento, ahora me mandaron para Consalud. Fui a la Fiduprevisora y no me solucionaron nada. Yo soy una paciente de alto riesgo, sufro hipertensión, diabetes y del corazón. No sé qué hacer, ni para dónde coger”, reveló unas de las docentes que llegó a una de las sedes de esta farmacia, ubicada al norte de Barranquilla.

Pero al llegar a Consalud, el ambiente es mucho más complejo, pues los docentes se quejan de la mala prestación del servicio y aseguran que el mismo Gobierno y el Gremio de docente cometieron un error, “no tener en cuenta la voz de los docentes, para elegir un prestador competente”.

“Los que se pelaron fue el Gobierno y el gremio, debían hacer una encuesta para conocer nuestra opinión y no lo hicieron, y aquí estamos sin medicamentos”, aseguró el usuario.

Con diagnósticos de presión arterial, de diabetes y hasta depresión, losdocentes del Atlántico están a la espera de que los llamen para ser atendidos, pues es la única respuesta que reciben por parte de los operadores.

“Mi esposa tenía unas terapias físicas, se las cancelaron y ahora solo nos dicen, luego de 2:00 de la tarde, los llamamos y les definimos donde serán atendidos”, afirmó el esposo de una de las docentes afectadas.

Ante esta situación, la directora de la IPS Consalud, ha asegurado que la entidad se viene trabajando para mejorar el servicio a los docentes del Atlántico. Por ejemplo, dio otro anuncio, abrirán una nueva sede para medicina especializada.

“Le pedimos, nuevamente a los usuarios que tengan paciencia, estamos trabajando para ir mejorando el servicio, pero es un proceso de transición. La próxima semana tendremos una nueva sede de atención especializada para los docentes, esta sería la tercera dispuesta para los afiliados del magisterio”, concluyó Madeline Molina, gerente de Consalud en Barranquilla.

El viacrusis de los docentes continuará hasta que la implementación del nuevo sistema de salud especial para ellos se fortalezca y brinde todas las capacidades necesarias para atender las necesidades de esta población.