Tragedia en Caldas: dos adultos mayores murieron sepultados por un alud de tierra

Dos adultos mayores murieron sepultados tras un deslizamiento de tierra en la vereda Arboleda, del corregimiento del mismo nombre, en el municipio de Pensilvania, oriente de Caldas.

Según informó Jhon Gómez, coordinador de Gestión del Riesgo local, la emergencia se produjo en la madrugada de este miércoles, luego de intensas lluvias acompañadas de vientos huracanados que provocaron el movimiento de tierra sobre la vivienda donde residían las víctimas.

La situación climática dejó, además, afectaciones en las veredas Arboleda y Pueblo Nuevo. La comunidad dio aviso a las autoridades hacia las 6:30 de la mañana, momento en que se conoció oficialmente la tragedia.

Los cuerpos ya fueron recuperados y trasladados a Medicina Legal, desde donde serán entregados a sus familiares para la respectiva sepultura.