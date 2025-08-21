Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Carlos Ramón González
Disturbios en Avellaneda
Millonarios
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tragedia en Caldas: dos adultos mayores murieron sepultados por un alud de tierra

Tragedia en Caldas: dos adultos mayores murieron sepultados por un alud de tierra

La situación climática dejó, además, afectaciones en las veredas Arboleda y Pueblo Nuevo de Pensilvania, en el oriente del departamento de Caldas.

alud-de-tierra-en-pensilvania-caldas.jpg
Alud de tierra en casa de Pensilvania, Caldas.
Foto: Gobernación de Caldas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 10:00 a. m.

Dos adultos mayores murieron sepultados tras un deslizamiento de tierra en la vereda Arboleda, del corregimiento del mismo nombre, en el municipio de Pensilvania, oriente de Caldas.

Según informó Jhon Gómez, coordinador de Gestión del Riesgo local, la emergencia se produjo en la madrugada de este miércoles, luego de intensas lluvias acompañadas de vientos huracanados que provocaron el movimiento de tierra sobre la vivienda donde residían las víctimas.

La situación climática dejó, además, afectaciones en las veredas Arboleda y Pueblo Nuevo. La comunidad dio aviso a las autoridades hacia las 6:30 de la mañana, momento en que se conoció oficialmente la tragedia.

Los cuerpos ya fueron recuperados y trasladados a Medicina Legal, desde donde serán entregados a sus familiares para la respectiva sepultura.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caldas

Gobernación de Caldas

Lluvias en Colombia