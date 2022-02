Tragedia en Pereira: la historia de la entrenadora de fútbol que corrió y salvó a sus niños de morir

En medio de la tragedia por el deslizamiento en el barrio La Esneda de Pereira , una entrenadora de fútbol arriesgó su vida para alertar a sus pequeños alumnos de la catástrofe que se avecinaba y en el camino salvó la vida de cientos de personas que atendieron a sus advertencias. El video de Mónica Adriana Marín gritando por las calles de la empinada barriada se convirtió este martes en uno de los contenidos de mayor viralidad en redes sociales y dejó ver una alta dosis de valor que al convirtió en la heroína de la jornada. En entrevista con Mañanas BLU, la mujer contó lo sucedido.

"Todo el mundo desaloje, se está represando el río, por favor desalojen", gritó con todas sus fuerzas la mujer en medio de la angustia. Su clamor salvó la vida de decenas de personas que ahora le agradecen.

"Allí tengo a alumnos de mi escuela de fútbol, cuando mis alumnos me avisaron corrí a salvarlos a ellos y a todas las personas. Cuando llegamos no había llgado socrro de bomberos ni ambulancias", narró la mujer, quien como voluntaria sigue ayudando a los damnificados que lo necesitan.

Según su relato, atendió el llamado de autoridades de atención de emergencia debido al grave riesgo y en su lucha logró salvar a una de sus alumnas. "La saqué viva con ayuda de Dios", contó.

"Sentí una gran impotencia de que la gente no quería salir de sus casas , quería era como sacarlos obliagdos, que salieran, que se salvaran. La verdad me aloqué por mi desespero, porque teníamos que salvar más gente; ya teníamos muertos allí y los estábamos sacando, queríamos sacarlos. Fue un estrés total, pero logramos que más personas se salvaran, fue impresionante. No hemos dormido, seguimos aquí. Gracias a Dios nuestra alumna está viva", relató.

La entrenadora contó que trabaja con niños en situación de riesgo y menores con discapacidad, además contó que gracias a la colaboración de los pequeños deportistas y la comunidad se ha logrado habilitar una cancha para que puedan cumplirse los sueños de las jóvenes promesas del fútbol.

"Hago un guayatón, con los niños que van para México, me voy a las escuelas y a las ligas, para que donen guayos o me voy para el puente de la 12 para comprar guayos de segunda, para que los niños puedan jugar y no vengan en chanchas", narró la entrenadora que lleva seis años 'guerreándola'.

Escuche el relato de Mónica Adriana Marín en entrevista con Mañanas BLU: