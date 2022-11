TransMilenio por la Séptima, detenido por líos con el edificio Altos de la Cabrera

El juez 49 administrativo de Bogotá ratificó la orden que dio el pasado 23 de abril, de suspender la adjudicación de TransMilenio por la Séptima, por cuenta de la falta de claridad en el desarrollo de las obras de construcción de un puente vehicular en la avenida circunvalar con calle 85, una obra complementaria de la troncal para descongestionar esta zona del norte de la capital.

Para el juez 49 estaría evidenciado que esta vía, según el POT, es catálogada como B3. Esto significa que el corredor debería tener andenes de 3,5 metros.

No obstante, en la actualidad, este sector no cumple con las normas establecidas en el POT. Adicionalmente, con el desarrollo de la obra, no se podría cumplir con estas especificaciones técnicas si se construye el puente vehicular como el proyectado.

El juzgado pudo establecer que, según el POT, el ancho de la vía B3 debe tener 28 metros, pero en la actualidad esta calzada tiene 17 metros de ancho.

Cómo se levantaría medida cautelar

El juez 49 plantea dos situaciones en las que se podrían levantas estas medidas cautelares. La primera tiene que ver con una decisión de fondo en primera o segunda instancia en la acción popular interpuesta por los residentes del edificio altos de la Cabrera.

La segunda situación se relaciona con la opción que podría tomar el IDU para hacer las modificaciones al proyecto en la construcción del puente de la Circunvalar. Allí, el Distrito tendría que hacer los rediseños y los estudios del puente para poder cumplir con las normas establecidas en el POT.

Fuentes consultadas por BLU Radio coinciden en afirmar que la única forma aparente para ampliar la vía a 28 metros de ancho es haciendo alguna expropiación con el fin de dar cumplimiento a los diseños del puente planeado en la avenida Circunvalar con calle 85. Mientras tanto, la licitación de la troncal de TransMilenio por la séptima seguirá detenida.