Transportadores confían en acuerdo de fletes en reunión este martes

Los representantes de la Cruzada Nacional Camionera se encuentran revisando algunos documentos que les entregó el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, en la tarde del lunes, para hacerles unas reparaciones.



Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, asegura que en sus análisis no encuentran coherencia entre lo que el ministro les dice en la mesa y les entrega en los documentos.

"Lo que vemos es que no hay coherencia entre lo que dice y lo que escribe. Esperemos a ver si nos ponemos de acuerdo para levantar este paro hoy. Pero no se va levantar el paro hasta que haya franqueza y coordinación con el ministro porque no nos pueden llevar con mentiras a levantar el paro", manifestó.



A las 2 de la tarde de este martes ambas partes retoman la mesa de diálogo en Ministerio de Transporte para acordar un tema que ha generado trabas en las negociaciones, el pago de fletes.