Transportadores de carga no descartan paro por incremento en peajes

Como lo anunció el Ministerio de transporte, a partir del primero de enero, el precio de los peajes en Colombia subió un 2,78% correspondiente a la inflación del 2023, cifra que estuvo congelada por un tiempo. Sin embargo, se espera dos aumentos más para el 16 de enero, según el IPC del 2024 y un tercero de 1,85% para el primero de abril. Sin embargo, el gremio transportador asegura que estaban preparados para el aumento en los combustibles, pero los tres golpes de peajes dejarán varios vacíos económicos; uno de esos, pérdidas millonarias.

Blu Radio consultó con la Asociación de Transportadores de Colombia, quienes aseguran que en algunos peajes el incremento supera lo acordado por el Ministerio de Transporte, llegando a cifras iguales o superiores del 40% por lo cual afirman que las pérdidas al completar los tres aumentos alcanzarían los 500 millones de pesos. Sin embargo, aseguran que por más de que el SICE TAC establezca un alza en los precios, los costos de los fletes no serán suficientes para un mantenimiento operacional.

“Lo que pasa es que hoy en día el exceso de camiones que hay en el país le permite a quienes son los dueños de la mercancía y a muchas empresas de transporte jugar precisamente con esos precios y ofrecer precios que de una u otra manera van a estar afectados por la contratación privada y que al estar afectados por contratación privada van a obtener pagos reales muy por debajo de lo que el Ministerio de Transporte o el Gobierno Nacional garantiza a través de sus resoluciones.” Afirmó el presidente de la ATC, Anderson Quinceno.

Malestar entre los camioneros Pdte @petrogustavo ?

Indignación es lo que hay.



O a quien cree @MinHacienda @diegoguevaro que los intermediarios en la carga (despachadores, agencistas, logísticos, etc) le abrochan ese sobrecosto?



Cómo dicen por ahí

¡son solo 169 pesitos! 🤝 pic.twitter.com/DbtwNiPJw3 — ATC Transportadores (@Oficial_ATC) January 2, 2025

Por otro lado, Fedetranscarga asegura que "concuerdan con las tarifas de los fletes y se ponen en los zapatos de los empresarios, ya que ellos también se ven afectados por el aumento de los costos de carga, pero así mismo, la baja temporada de transporte por el inicio del 2025".

"No se preocupen que nosotros vamos a tomar estas tarifas y las vamos a subir al SICETAC y en el SICETAC, aumentamos los fletes y ustedes también. Es que una cosa es fijar tarifas desde un escritorio, y lo digo con mucho respeto, y otra cosa es ver la realidad de un mercado. Entonces, el hecho de que el Gobierno establezca o estime que por cuenta del SICETAC las tarifas van a subir y tienen que subir, pues no necesariamente tienen que subir. Si yo, de una u otra manera, me pongo también del otro lado, no como transportador, sino como generador de carga del grueso del empresariado colombiano que son las pymes y, hasta dónde yo, que vendo un producto X, estoy dispuesto a sacrificar esa pequeña ganancia que ya me queda por cuenta de pagar un flete que legalmente lo establece el SICETAC”, asegura el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.

Entre tanto, ambos sectores no descartan una movilización por parte de los gremios y bases transportadoras, ya que aseguran que en las mesas de negociación vigentes después del paro del 6 de septiembre se han omitido algunos puntos con relación al aumento en tarifas de peajes y combustible, pero así mismo dicen, que es necesario convocar a los empresarios para entender porqué los aumentos no solo afecta a los conductores.